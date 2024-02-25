Мэттью Лиллард вернется к роли Уильяма Афтона в фильме «Пять ночей с Фредди 2»

Инсайдер Дэниель Рихтман рассказал, что актёр Мэттью Лиллард вернётся к роли Уильяма Афтона в фильме «Пять ночей с Фредди 2». Напомним, съёмки продолжения должны стартовать 1 июля этого года в Новом Орлеане.

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Также Рихтман поделился, что создатели экранизации прислушались к критике, поэтому сиквел будет больше «сконцентрирован на хоррор-элементах». Вероятно, к своей роли вернётся и Джош Хатчерсон, который сыграл охранника Майка Шмидта в первой части. Другие подробности пока не раскрываются.