Вина Дизеля в «Форсаже» не отменят, несмотря на сексуальные домогательства

В декабре прошлого года Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. Бывшая ассистентка актера Аста Йонассон заявила, что во время съемок пятого «Форсажа» тот насильно лапал ее, целовал и даже мастурбировал перед ней.

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Никаких доказательств, кроме своих слов, женщина не предъявила. Однако в современном Голливуде за подобные голословные обвинения актров могут и отменить. Но Вина Дизеля это, похоже, не коснулось.

После судебного иска актер не светился на публике, а судьба одиннадцатого «Форсажа» оставалась под вопросом. Но вчера Вин написал в социальных сетях, что фильм выйдет и станет грандиозным финалом всей франшизы. А сам Дизель вновь исполнит в нем главную роль.