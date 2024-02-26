«Зеленый слоник», обида на Россию, скандал в школе: куда пропал Епифанцев

Актер Владимир Епифанцев известен не только своими киноролями, но и экстравагантными выходками. Как он второй раз снимался в «Зеленом слонике», почему обиделся на Россию, где он сейчас?

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Кого сняли в фильме «Зеленый слоник — 2»

В 2023 году публике был представлен фильм «Пресловутое поколение: Зеленый слоник — 2» — продолжение культового артхаусного фильма, в котором более 20 лет назад снялись Владимир Епифанцев и Сергей Пахомов (Пахом). Епифанцев сыграл роль «братишки». В съемках принимали также участие шоумен Стас Барецкий, музыканты Алексей Подольский и Макс Орех, а также блогер Внук Елькина.

Новый фильм был снят кинокомпанией Egg Stone Production, он стал сиквелом сразу «Зеленого слоника» и фильма «Обезьяна, страус и могила» Олега Мавроматти. Съемки были завершены еще в сентябре 2022 года, однако «Зеленый слоник — 2» так и не получил прокатного удостоверения в России. Первая часть фильма к тому времени уже запрещена к распространению в РФ.

Где еще снимался Епифанцев

Владимир Епифанцев продолжает активно сниматься в российских фильмах и сериалах, выступая в образах брутальных мужчин.

В 2022 и 2023 годах с ним выходили такие фильмы, как «Ампир V», «Бодибилдер», «Клипмейкеры», и сериалы «Два холма», «Просто Михалыч», «Крутые меры», «Моя мама — шпион» и «Девушки с Макаровым — 4».

Одним из самых известных фильмов с ним остается экранизация культового романа Виктора Пелевина «Generation П», где Епифанцев сыграл главного героя — Вавилена Татарского.

Что за скандал с сыном Епифанцева в элитной школе

В октябре 2023 года актер оказался вовлечен в скандал в московской элитной школе имени Мигеля Эрнандеса, в которой учится его сын. Как сообщил Telegram-канал SHOT, у Епифанцева-младшего и других учеников из его класса вышел конфликт с сыном председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева.

Отмечалось, что у Ягудаева-младшего не ладятся отношения с другими учениками. Владимир Епифанцев рассказал MK.RU, что уверен: сам мальчик не виноват и его подталкивают к такому поведению родители.

«Разбираться нужно не с этим несчастным мальчишкой, а именно с его родителями. Все вопросы к ним. Здесь все попали под замес обстоятельств, возможно, кому-то потребуется общение с психологами. Не исключаю, что и семье обидчика тоже потребуется помощь, а не публичное разбирательство. Я против всяческих наказаний. Когда люди ведут себя плохо — это их крик о помощи, так я воспринимаю любую сложную ситуацию», — подчеркнул Епифанцев.

Почему Епифанцев обиделся на Россию

Как передает «Царьград», в 2023 году Владимир Епифанцев назвал Россию «фашистским государством». Поводом для этого стал принятый Госдумой закон, который предусматривает уголовное наказание за незаконные сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений, грибов и даже их частей. Ранее Епифанцев продвигал в своих соцсетях «философию мухомороедения» и называл себя «грибным гуру».

«У нас на всё статьи! На грибы статьи! Нельзя грибы, всё самое хорошее у нас нельзя! У нас только можно убивать людей по команде. Мы живем в фашистском военном государстве», — возмущался Епифанцев в эфире радиостанции «Аврора».

Позже он опубликовал в соцсетях ролик, где в полицейской форме объявляет, что «не относит себя к россиянам».

«Эти все слова — названия. Я просто живу, я не где-то живу, не в России, а просто живу. Вот эта идентификация себя, как „я живу где“, она уже сама по себе абсурдна!» — объявил Епифанцев.

В результате, по данным Telegram-канала SHOT, в сентябре 2023 года на Епифанцева заявили в полицию из-за незаконного ношения полицейской формы. А также за оскорбительные высказывания в адрес госстроя России и россиян. По нему была начата проверка. По факту ношения формы заявление принято не было, поскольку она была сценическим костюмом.

Где сейчас Владимир Епифанцев

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» актер регулярно публикует видеоэфиры духовно-эзотерического характера. В них он разбирает психологические проблемы, ищет ответы на вопросы о происхождении Бога и высшем проявлении человека. По его словам, «жить без стресса возможно».

Как пишет журнал Hello!, в начале февраля 2024 года Владимира Епифанцева с его девушкой Юлией Семеновой видели на премьере кинотриптиха «Безумный ангел Пиноккио», который снял Борис Юхананов.