Актера Жерара Депардье снова обвинили в домогательствах на съемках

Ещё в апреле 2023 года французского актёра Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательств сразу 13 женщин, которые работали с ним в период с 2004 по 2022 год. Тогда сам Депардье и его агент отрицали все обвинения в сторону актёра.

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Недавно на актёра снова подали жалобу. Это сделала женщина, работавшая художником-постановщиком фильма «Зелёные ставни». Пострадавшая обвинила Депардье в «сексуальном насилии, домогательствах и сексистских оскорблениях».

Женщина также заявила, что в то время актёр «схватил её с жестокостью» и «трогал её талию, живот и грудь». Тогда Депардье якобы остановили его охранники.