Михалков заявил об упадке актерского уровня

«А сыграть так, что тебя как актера не узнают даже, это тоже очень страшно, и очень мало кто может. Я уж не говорю о том, что хочет. Поэтому съемочная площадка «Очей черных» она катастрофически отличается от сегодняшней съемочной площадки», — рассказал артист.