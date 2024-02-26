Актриса появилась на публике с помолвочным кольцом.

Дженнифер Энистон не раз заявляла, что не собирается выходить замуж. 55-летняя актриса живет в Калифорнии вместе с тремя собаками и котом. Но, похоже, эта компания звезде поднадоела. Накануне она вышла в люди, продемонстрировав кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

Голливудская звезда посетила премию CAG Awards. Она была номинирована на статуэтку за роль в «Утреннем шоу», однако проиграла Элизабет Дебики из «Короны». На церемонию актриса надела искрящееся платье по фигуре, однако внимание коллег и журналистов было прикованы к кольцу, очень похожее на помолвочное.

Известно, что последние пять лет у Дженнифер не было романтических отношений. Что скрывает актриса от публики — остается загадкой, пишет Daily Mail.