Умер актер сериалов «След» и «Каменская» Павел Поймалов
На 58-м году жизни не стало российского актера Павла Поймалова. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Московского театра юного зрителя.
Причина смерти актера не сообщается.
— Умер артист Павел Поймалов. О дне прощания сообщим дополнительно, — передает сайт Московского театра юного зрителя.
Павел Поймалов учился на драматическом отделении Горьковского театрального училища, а затем на режиссерско-актерском курсе в ГИТИСе. Артист становился лауреатом конкурса имени Андрея Миронова «Актеры поют!» и номинантом премии «Золотая Маска». Он получил премию Каннского международного кинофестиваля в номинации «Лучший актерский ансамбль» за фильм «Свадьба» режиссера Павла Лунгина, премию имени Станиславского за спектакль «Трамвай «Желание», премию «Чайка».
Поймалов прослужил в МТЮЗ более 30 лет. Кроме того, актер снялся в 40 фильмах и сериалах, в числе которых «След», «Каменская», «Дальнобойщики», «Нина», «Чудотворец», «Знаки любви», «Евгенич», «Призраки прошлого», «Императрицы» и многих других.