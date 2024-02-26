Умер актер сериалов «След» и «Каменская» Павел Поймалов

На 58-м году жизни не стало российского актера Павла Поймалова. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Московского театра юного зрителя.

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Причина смерти актера не сообщается.

— Умер артист Павел Поймалов. О дне прощания сообщим дополнительно, — передает сайт Московского театра юного зрителя.

Павел Поймалов учился на драматическом отделении Горьковского театрального училища, а затем на режиссерско-актерском курсе в ГИТИСе. Артист становился лауреатом конкурса имени Андрея Миронова «Актеры поют!» и номинантом премии «Золотая Маска». Он получил премию Каннского международного кинофестиваля в номинации «Лучший актерский ансамбль» за фильм «Свадьба» режиссера Павла Лунгина, премию имени Станиславского за спектакль «Трамвай «Желание», премию «Чайка».