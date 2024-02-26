Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников

Российский актер Сергей Безруков пожаловался на мошенников, которые обратились к нему, использовав голос его коллеги, артиста Константина Хабенского . Об этом он сообщил в своем Telegram -канале.

Звезда «Бригады» поведал, что получил от товарища голосовое сообщение с предложением профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. По его словам, он уже готов был дать согласие на инвестирование, так как сумма была приемлемой, однако решил уточнить детали у Хабенского по телефону.