Актер и телеведущий Алексей Митрофанов умер на 57-м году жизни
25 февраля в возрасте 56 лет в болгарском городе Русе умер Алексей Митрофанов. Митрофанов - российский писатель, публицист, актер и телеведущий.
"Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление легких, лечили. Тромб", - пишут друзья умершего в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).
Алексей Митрофанов родился в Москве в семье инженеров-конструкторов, окончил Московский авиационный институт. Работал в Музее истории Москвы, в различных средствах массовой информации, на канале "Столица" и других. Занимается краеведением, основные сферы интересов - российская история, городская феноменология.
Написал пятнадцать книг серии "Прогулки по старой Москве", книги о Владимире, Тамбове, Калининграде, Ярославле, Смоленске, Калуге, биографию Владимира Гиляровского - для серия ЖЗЛ. Автор телевизионной передачи о Гиляровском, в которой сам исполнил его роль.
В 2010-2015 годах Митрофанов был ведущим цикла передач "Хроники московского быта" на телеканале "ТВ Центр". Являлся одним из авторов путеводителей, гидом и лектором проекта "Москва, которой нет". В 2011-м написал книгу в жанре "ироничного мужского детектива". Автор книги "Повседневная жизнь советской коммуналки".