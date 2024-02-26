Актер и телеведущий Алексей Митрофанов умер на 57-м году жизни

25 февраля в возрасте 56 лет в болгарском городе Русе умер Алексей Митрофанов. Митрофанов - российский писатель, публицист, актер и телеведущий.

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"Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление легких, лечили. Тромб", - пишут друзья умершего в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Алексей Митрофанов родился в Москве в семье инженеров-конструкторов, окончил Московский авиационный институт. Работал в Музее истории Москвы, в различных средствах массовой информации, на канале "Столица" и других. Занимается краеведением, основные сферы интересов - российская история, городская феноменология.

Написал пятнадцать книг серии "Прогулки по старой Москве", книги о Владимире, Тамбове, Калининграде, Ярославле, Смоленске, Калуге, биографию Владимира Гиляровского - для серия ЖЗЛ. Автор телевизионной передачи о Гиляровском, в которой сам исполнил его роль.