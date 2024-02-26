Блейк Лайвли раскрыла главное правило крепких отношений с Райаном Рейнольдсом

Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — одна из тех голливудских пар, за отношения которых вообще не стоит переживать. Возлюбленные настолько прочно закрепились в числе счастливейших звездных семей, что вряд ли когда-то вылетят из этого списка. Вот уже 12 лет знаменитости радуют нас милыми совместными фото и искрометными шутками в адрес друг друга, а также вполне успешно воспитывают четверых детей. Как им это удается, звезда «Сплетницы» раскрыла в недавнем эпизоде шоу Further Ado.

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По словам Блейк, один из главных секретов их с Райаном семейного счастья — это договоренность о том, что супруги не могут работать одновременно. С самого начала отношений, призналась Лайвли, они выработали эту стратегию, чтобы из-за успешной карьеры не навредить личной жизни.

«Когда мы с Райаном начинали отношения, мы взяли за правило не работать одновременно, чтобы всегда могли расставить приоритеты в нашей личной жизни», — поделилась актриса.

И хотя это правило проверено годами и работает прекрасно для обоих, порой следовать ему бывает непросто. Однако именно договоренность не работать в один промежуток времени позволяет актерам оставаться семьей, где бы они ни находились. Об этом однажды говорил и сам Рейнольдс: