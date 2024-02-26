Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Собаки на сене" Эрнст Романов

25 февраля не стало замечательного советского и российского актера театра и кино, артиста дубляжа Эрнста Ивановича Романова.

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На счету народного артиста России - более 210 ролей в сериалах, кино- и телефильмах. Один из самых ярких образов - сильно пожилой граф Лудовико из "Собаки на сене" 1977-го.

Эрнст Иванович снимался с 1950-х, в его богатом портфолио - "Поединок" по Куприну 1957-го, "Красная палатка", "Крах инженера Гарина","Волны Черного моря" (Петр Бачей), "Звезда пленительного счастья","Рожденная революцией", "Красные дипкурьеры", "На всю оставшуюся жизнь", "Государственная граница" - десятки важных проектов. Плюс работа на сериалах "Крылья империи", "Литейный", "Агент национальной безопасности", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь".

Романов родился в 1936 году в городе Кабаковске Свердловской области (сейчас - Серов). Окончил Государственный институт театрального искусства в 1957-м. С того же года - актер театров Ростова-на-Дону, Рязани, Эстонии и Латвии. С 1969-го - Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, с 1971-го - Академического театра имени Пушкина, работал также в Театре на Литейном.

Супруга - заслуженная артистка России Лейла Киракосян.