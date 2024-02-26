Звезда «Большой перемены» похвалила москвичей за отзывчивость

«Щедрые, добрые, отзывчивые, которые отдадут последнюю картошку. И я так говорю, потому что сталкивалась с этим. Бабушке вечно звонили подруги из других городов, то ребята транзитом едут через Москву: "Могут остановиться у тебя?" Дедушка ругался всегда, а она никогда не отказывала, бежала в 40-й гастроном, относила продавщицам свои вкуснейшие пироги, а они ей для гостей какие-то дефицитные продукты оставляли», — рассказала она.