Актер из "Зачарованных" и "Сверхъестественного" умер, отметив свое 48-летие

На 49-м году жизни скончался Кристофер "Крис" Готье, канадский актер и сценарист английского происхождения с фильмографией примерно в 110 пунктов.

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За кинокарьеру, стартовавшую в 2000 году, Крис успел сняться в гигантском количестве жанровых продуктов, изрядная часть которых проходит по ведомству культовых.

Артист скончался 23 февраля - через месяц после своего 48-летия, - говорится в заявлении TriStar Appearances / Event Horizon Talent.