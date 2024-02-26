Актер из "Зачарованных" и "Сверхъестественного" умер, отметив свое 48-летие
На 49-м году жизни скончался Кристофер "Крис" Готье, канадский актер и сценарист английского происхождения с фильмографией примерно в 110 пунктов.
За кинокарьеру, стартовавшую в 2000 году, Крис успел сняться в гигантском количестве жанровых продуктов, изрядная часть которых проходит по ведомству культовых.
В списке - "Темный ангел", "Тайны Смолвиля", "40 дней и 40 ночей", "Бессонница" с Аль Пачино, "Фредди против Джейсона", "Мертвые как я", линейки "Звездные врата" и "Звездный путь", "Сверхъестественное", "Эврика", "Однажды в сказке", "Я - зомби", ребут "Зачарованных" и т.д.
Артист скончался 23 февраля - через месяц после своего 48-летия, - говорится в заявлении TriStar Appearances / Event Horizon Talent.
Как уточнил для TVLine менеджер Готье, причиной его смерти стала непродолжительная болезнь.