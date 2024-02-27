Актриса Федосеева-Шукшина предложила отдать часть пенсии Алибасову на лечение

«Лидия Николаевна, как истинная христианка, жалеет его. Она сказала, что готова пожертвовать часть своей пенсии, чтобы оплатить медикаментозное лечение, которое требуется Алибасову в данный момент. Если в его окружении, конечно, не найдется средств на покупку необходимых лекарств», — заявила Вербицкая-Линник.