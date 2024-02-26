Стали известны имена победителей SAG Awards-2024
Очередная кинопремия прошла с головокружительным успехом! В субботу ночью состоялась 30-я церемония вручения наград SAG Awards-2024. Главными триумфаторами премии, заслужившими аж по три статуэтки, стала лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли. Ну а в роли ведущих выступило культовое «дьявольское» трио — Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант. Кто ещё отличился в этом году? Делимся итогами!
- Лучший актёрский состав: «Оппенгеймер» Лучший актёр: Киллиан Мерфи — «Оппенгеймер»
- Лучшая актриса: Лили Гладстоун — «Убийцы цветочной луны»
- Лучший актёр второго плана: Роберт Дауни-младший — «Оппенгеймер»
- Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные»
- Лучший актёрский состав в драматическом сериале: «Наследники»
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Элизабет Дебики — «Корона»
- Лучший актёр в драматическом сериале: Педро Паскаль — «Одни из нас»
- Лучший актёрский состав в комедийном сериале: «Медведь»
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Айо Эдебири — «Медведь»
- Лучший актёр в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Али Вонг — «Грызня»
- Лучший актёр в мини-сериале или телефильме: Стивен Ян — «Грызня»