Стали известны имена победителей SAG Awards-2024

Очередная кинопремия прошла с головокружительным успехом! В субботу ночью состоялась 30-я церемония вручения наград SAG Awards-2024. Главными триумфаторами премии, заслужившими аж по три статуэтки, стала лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли. Ну а в роли ведущих выступило культовое «дьявольское» трио — Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Эмили Блант. Кто ещё отличился в этом году? Делимся итогами!