Звезда гонконгских кунг-фу-боевиков Вайолет Ли умерла, оступившись у себя дома

25 февраля не стало Вайолет Ли Ин, китайской гонконгской актрисы кино и ТВ с внушительной фильмографией.

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В ее списке, в том числе, несколько важных картин о восточных единоборствах.

Согласно сообщениям СМИ, 70-летняя артистка трагически скончалась вскоре после того, как неудачно упала в своем доме в Ричмонде, Канада.

Отмечено, что от госпитализации Ли, несмотря на уговоры друзей, отказалась. А когда на следующий день они, обеспокоенные, что не могут с ней связаться, навестили пострадавшую, то нашли ее в крайне плохом состоянии.

Вызванные на место инцидента медики провели все необходимые реанимационные процедуры и экстренно доставили пожилую звезду в больницу, но было уже поздно.

Ли родилась в 1953 году в тогда еще британском Гонконге. В кинобизнесе - с 1970-х: "Наследник кунг-фу", "Семь гробов", "Наложница императора", "Бриллиантовая королева", "Все, что у него есть - это кунг-фу", "Врата ада" и так далее.

В период с 1975 по 1979 год Ли пять раз входила в десятку лучших телевизионных актрис Гонконга по версии Overseas Chinese Evening News.