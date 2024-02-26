Умерла звезда ленты «Простофиль» Танаа Дебси

Ушла из жизни актриса Танаа Дебси. Одна из самых заметных глав в ее карьере - драма 1972 года "Простофили", номинированная на ММКФ.

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Сирийская актриса театра, кино и телевидения, артистка радио, ушла в возрасте 82 лет, - сообщили в национальной профильной ассоциации. Причина и обстоятельства смерти не называются.

Дебси родилась в 1941 году в Алеппо. Карьеру начала в 1960-м на сцене, новый виток ей придал переезд в Дамаск.

Последний раз появилась на экране в 2019-м.

Муж - актер Салим Сабри. У пары трое детей. Некоторые из них пошли по стопам родителей.