Вдова актера из «‎Дальнобойщиков»‎ Поймалова сообщила детали его смерти

Актер из сериалов "Каменская" и "Дальнобойщики" Павел Поймалов умер через несколько дней после того, как поскользнулся на льду, упал и сильно ударился головой. При этом обращаться к медикам 57-летний артист не стал.

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Актер скончался 23 февраля, об этом ИА "Регнум" рассказала его вдова Наталья. По ее словам, инцидент произошел 19 февраля.

"Был сильный гололед на улице, он вышел в магазин и упал. Сам поднялся и пошел домой. Жаловался на головные боли, у него была гематома", - говорит женщина. Она поясняет: к врачам актер отказался обращаться, "потому что считал, что ничего страшного нет".

Поймалов какое-то время после получения травмы общался по телефону с супругой и сестрой, но потом его номер вдруг стал недоступен. Обеспокоенные родные вызвали МЧС, его сотрудники вскрыть дверь в квартире артиста и обнаружили его тело.

Павел Поймалов скончался - по предварительным данным - от отека головного мозга.

Поймалов родился в 1966 году. Окончил драматическое отделение Горьковского театрального училища и режиссерско-актерский курс в ГИТИСе.

С 1992 года служил в Московском театре юного зрителя, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.