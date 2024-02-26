Смертельный секс-скандал, поддержка Макрона: куда пропал Жерар Депардье

Французского актера Жерара Депардье, имеющего российское гражданство, вновь обвинили в домогательствах на съемках фильма. Что известно о секс-скандале с участием артиста, куда он пропал, почему его поддержал президент Франции Эммануэль Макрон?

Что известно о новых обвинениях в адрес Депардье

Недавно актера в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах. Это сделала женщина, работавшая художником-постановщиком фильма «Зеленые ставни», снятого в 2022 году. Пострадавшая обвинила Депардье в «сексуальном насилии, домогательствах и сексистских оскорблениях».

Женщина также заявила, что во время съемок картины актер «схватил ее с жестокостью» и «трогал ее талию, живот и грудь». Тогда Депардье, по ее словам, остановили охранники.

На настоящий момент в прокуратуре не подтвердили факт домогательства, но показания женщины пообещали внимательно изучить, сообщает bfmtv.com.

Что известно о секс-скандале с Депардье

В августе 2018 года 22-летняя актриса обвинила Депардье в сексуальном домогательстве и насилии. По ее словам, 69-летний актер дважды за неделю изнасиловал ее в своем доме в Париже, куда она приходила для «репетиций в неформальной обстановке». Депардье отверг обвинения. После девяти месяцев расследования дело было закрыто, но открыто вновь в 2020 году.

После этого в апреле 2023 года 13 женщин выступили с обвинениями в домогательствах и сексуальном насилии со стороны Депардье. Согласно их заявлениям, эти случаи произошли между 2004 и 2022 годами. Заявления в полицию написали только актрисы Элен Даррас и Шарлотта Арно.

В январе 2024 года прокуратура Парижа прекратила расследование по жалобе Даррас. Известно, что разбирательство по ее случаю вел тот же судья, который рассматривал жалобу от Арно.

С поддержкой в адрес Депардье выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил общественности страны о презумпции невиновности в ситуации с актером. Французский лидер назвал происходящее вокруг артиста «охотой на ведьм» и подчеркнул, что официальное расследование еще не закончено. Президент напомнил, что Депардье сделал французских героев известными по всему миру, и назвал актера «гением» и «гордостью Франции».

Как умерла актриса, обвинившая Депардье в домогательствах

В декабре 2023 года СМИ сообщили, что 60-летняя актриса Эммануэль Дебевер покончила с собой в день, когда на французском телевидении вышел документальный фильм о Депардье и связанных с ним обвинениях в сексуальном насилии. Труп женщины обнаружили в реке Сена.

В фильме, который показал канал France 2, упоминалось дело Дебевер. В 2019 году актриса заявила, что Депардье домогался ее в 1982 году на съемках фильма «Дантон», где 34-летний актер играл главного героя, а 18-летняя Дебевер — его юную жену.

Вскоре после того случая актриса закончила карьеру в кино.

Где сейчас Депардье, почему он уехал из России

1 января 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ № 1 о предоставлении Депардье российского гражданства. После получения паспорта по решению руководства Республики Мордовия актер получил квартиру в Саранске.

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. Ему на пять лет запретили въезд в страну. В августе того же года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.

После начала СВО Депардье уехал из России, осудив спецоперацию и заявив, что «российский народ не несет ответственности за неприемлемые действия своего руководства». За это в Госдуме предложили лишить артиста гражданства РФ.