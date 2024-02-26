Актер Евгений Кулаков заявил, что мать выплачивает его кредиты в России. Об этом сообщает StarHit.

© Passion.ru

Звезда сериала «След» Евгений Кулаков еще в 2022 году уехал из России в Израиль вместе с женой и сыном. А вот мать актера осталась в России. Как рассказал сам Кулаков, родительница выплачивает за него кредиты, оставшиеся после лечения тяжелого заболевания сына.

«В России не все дела закрыты. Осталась мама, которая выплачивает мои кредиты и так далее. Да-да-да…» — рассказал он.

Отметим, сын Кулакова не мог самостоятельно передвигаться из-за ДЦП. Сейчас мальчик постепенно встает на ноги и уже передвигается без помощи коляски.

Актер также поделился своими творческими планами на будущее. По его словам, он намерен выучить иврит.

«Скоро выучу язык и буду сниматься в израильских проектах. Кому-то важно, чтобы на него орал режиссер, а кому-то, чтобы хвалил. Мне важно, чтобы меня любили…» — рассказал он.