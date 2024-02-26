Брэд Питт поставил своей возлюбленной Инес де Рамон жесткое условие

Этот голливудский актер — тот еще конспиратор. О том, что Брэд Питт после громкого развода с Анджелиной Джоли нашел счастье с 32-летней Инес де Рамон, поклонники узнали благодаря инсайдерам. Таким же образом в Сеть просачиваются редкие подробности их отношений, а общих снимков влюбленных вообще — раз-два и обчелся. Судя по всему, постарался сам Брэд, который, как не первый год судачат таблоиды, одержим своим имиджем. Оказалось, что он попросил возлюбленную подписать документ о неразглашении информации о частной жизни.

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Источник рассказал изданию In Touch, что после скандала с Анджелиной актер стал более осторожным с людьми, с которыми сближается. И нет, дело не том, что Брэд не доверяет Инес, напротив, для девушки это сигнал того, что актер с ней предельно откровенен. Она, добавил информатор, удивилась бы, если бы актер не просил ее заключить договор.

«Он просто ценит свою личную жизнь, — подчеркнул инсайдер. — Люди с таким же статусом, как у Брэда, не хотят, чтобы их перепиской или чем-то подобным делились со всем светом».