16-летний актер из «Слова пацана» заявил о готовности купить квартиру

16-летний актер Ярослав Могильников заявил, что собирается купить квартиру в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Макарена».

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«Вот я сейчас думаю квартиру купить», — поделился планами звезда сериала «Слово пацана», который недавно переехал из Пермского края в Москву вместе с матерью.

При этом он не уточнил примерную стоимость и расположение желаемого объекта недвижимости.

Могильников отметил, что с 15 лет думает о самостоятельной жизни, однако его родители считают, что он пока недостаточно к ней готов.

«Они говорят: "Если ты готов жить один, покажи это". А я не понимаю, что именно нужно показать, поэтому готовлю сам, прибираюсь сам, показываю, что меня можно спокойно оставить дома. А, блин, все равно как-то, видимо, не готов еще», — разоткровенничался актер.

Что касается финансового вопроса, Могильников подчеркнул, что все заработанные им деньги хранятся у него, родители их не забирают. Знаменитый подросток признался, что за это начал любить их еще больше.