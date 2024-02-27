Актер Аффлек признался, что не хотел выносить отношения с Джей Ло в соцсети

«Когда мы начали снова встречаться, я сказал — послушай, я точно не хочу, чтобы отношения были в соцсетях. А потом я понял, что просить об этом нечестно. Как выходить замуж за капитана корабля и жаловаться, что не любишь воду», — посмеялся 51-летний Аффлек.