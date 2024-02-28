Умер Крис Готье — звезда игры Need for Speed: Carbon и сериала «Однажды в сказке»

В возрасте 48 лет умер актёр Крис Готье. Причины смерти неизвестны, но она произошла после непродолжительной болензи.

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Многие коллеги актёра высказали своё сожаление, среди них были и создатели Need for Speed.

Мы шокированы и опечалены смертью Крис Готье. Крис, сыгравший Невилла в Need for Speed: Carbon, был одарённым актёром и писателем. Всем нам в EA и Criterion будет не хватать его.