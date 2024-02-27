Звезда фильмов «Звездный путь» и «Бэтмен» Чарльз Диркоп скончался от сердечного приступа

25 февраля в госпитале в Лос-Анджелесе скончался заметный американский актер кино и сериалов Чарльз Ричард Диркоп, артист с фильмографией в 120 пунктов.

© Российская Газета

Как рассказала THR его дочь Линн, причиной смерти отца стали пневмония и перенесенный сердечный приступ.

В этом году актеру могло бы исполниться 88 лет.

Диркоп родился в Висконсине в 1936 году. Бросив школу, шестнадцатилетним пошел в морскую пехоту. Воевал в Корее - очень недолго. Окончил актерскую школу - воспользовавшись военными льготами, переехав в Нью-Йорк, продолжил образование.

В 1961-м дебютировал на экране. В списке - впечатляющее количество жанровых проектов. Диркоп снялся в картинах и телешоу "Путешествие на дно океана", оригинальных "Затерянных в космосе", "Стартреке", "Агентах А.Н.К.Л." и "Миссия невыполнима", "Бэтмене" 1960-х, проектах "БучКэссиди и Сандэнс Кид", "ФБР", "Кунг-фу", "Дымок из ствола", сыграл Санту-убийцу в знаковом слэшере "Тихая ночь, смертельная ночь" и в "мыльной опере" "Дни нашей жизни".