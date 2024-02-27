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Умерла Джеки Локери, первая "Мисс США" и звезда Голливуда 1950-1960-х

Скончалась Джеки Локери, "королева красоты", которая довольно успешно монетизировала в Голливуде свою победу на первом в истории конкурсе "Мисс США" - контракт со студией был одним из бонусов.

Умерла первая «Мисс США» и звезда Голливуда 1950-1960-х Джеки Локери
© Российская Газета

Локери на протяжении всех 1950-х и 1960-х снималась в фильмах и сериалах, частично - достаточно важных. Среди них - драма 1957-го "Инструктор по строевой подготовке", где главную мужскую роль сыграл Джек Уэбб, будущий второй муж Локери.

Первый - это актер и певец Гай Митчелл, с ним Локери снималась в оригинальном "Перри Мейсоне".

Джеки Локери отошла 23 февраля в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни, - сообщил THR биограф Уэбба Дэн Моейр.

Жаклин Локери (она же - Эвелин Эйвери) родилась в 1930-м в Бруклине, Нью-Йорк. В 1952-м стала "Мисс Нью-Йорк", и в том же году - "Мисс США". На последовавшем далее первом конкурсе "Мисс Вселенная" была девятой.

В фильмографии - "Эббот и Костелло летят на Марс" (причем в титрах значится не по имени, а как "Мисс США"), "Мистер окружной прокурор", "Миллионер", "Альфред Хичкок представляет", "Караван повозок", "Соучастники", "Горячий ангел", "Разыскивается живым или мертвым".

Актеры
Соучастник
Королева красоты
Джек Уэбб
Альфред Хичкок