Звезда сериала «Слова пацана» Ярослав Могильников бросил школу

«В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что нет, все! Учеба меня прям высасывает, я не могу учиться. Понял, что это настолько для меня нервно, когда я слышу про учебу, что я не готов сейчас ее продолжить», — признался в YouTube-шоу «Макарена» Ярослав.