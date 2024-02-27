Звезда сериала «Слова пацана» Ярослав Могильников бросил школу
Ярослав Могильников, знакомый миллионам поклонников по нашумевшему сериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», в первых эпизодах которого он сыграл роль Ералаша, бросил школу. Принял 16-летний актер такое решение вскоре после того, как на него свалилась популярность.
Персонажа Ярослава Могильникова — Ералаша можно видеть лишь в первых эпизодах многосерийного проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте», но благодаря харизме юноши и линии его героя зрители не остались равнодушны. У Могильникова появилась целая армия поклонников. Осознав, что его теперь знает вся страна, подросток принял для себя решение оставить школу.
«В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что нет, все! Учеба меня прям высасывает, я не могу учиться. Понял, что это настолько для меня нервно, когда я слышу про учебу, что я не готов сейчас ее продолжить», — признался в YouTube-шоу «Макарена» Ярослав.
В итоге за плечами начинающего актера всего девять классов образования. Однако в настоящий момент Могильников не помышляет о продолжении обучения в школе, зато планирует продолжать развиваться в актерстве и хочет пойти на курсы.