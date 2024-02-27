Звезда «Слова пацана» показал элитную квартиру в центре Москвы

Интерьер объекта площадью около 40 квадратных метров, расположенном в новом премиальном жилом комплексе, выполнен в сером, молочном и коричневом тонах. Многие его элементы выполнены из дерева. На стене в гостиной с кожаной мебелью висит несколько картин, полка с мягкими игрушками, а также фигура голубя. Кроме того, в квартире обустроены кухонная зона со столом-островом для приема пищи и пространство для работы и отдыха за другим столом — с проигрывателем для виниловых пластинок, гипсовой статуэткой Будды, замком Хогвартс из «Гарри Поттера», выполненным из конструктора Lego, а также несколькими портретами актера, в том числе с Турбо и другими персонажами «Слова пацана». На возвышении над последним находится кровать.