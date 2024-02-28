Дженнифер Энистон раскрыла упражнения для поддержания фигуры

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла упражнения, которые выполняет для поддержания красивой фигуры. На ее видео, опубликованное в социальных сетях, обратило внимание издание Daily Mail.

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55-летняя Энистон рассказала, что начинает каждый день с несложных физических упражнений, которые помогают ей сохранять энергичность и подтянутую фигуру. Она показала, как приседает, балансируя на одной ноге, делает махи руками и отжимается. В конце ролика актриса упала на пол от усталости.

«Знаете, бывают дни, когда ты просто не хочешь этого делать. Но ты просто должен сделать это», — написала Энистон.

Она добавила, что тренировки не всегда даются ей легко, особенно по понедельникам.