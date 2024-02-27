На 46-м году жизни умер актер Павел Жабицкий

В возрасте 45 лет скончался актер и режиссер Павел Жабицкий.

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Артист известен, в частности, по драме 2018 года "Клир", в которой сыграл ксендза Жабу.

Всего в фильмографии артиста несколько десятков кинокартин и сериалов, в которых он выступал в том числе как менеджер и помощник режиссеров: "Паршивая овца", "Генетический код", "25 лет невинности", "Геркулес", "Правосудие Агаты", "Женское царство".

Об уходе польского артиста сообщает портал FilmPolski со ссылкой на семью: некролог подписан его матерью, женой, сыновьями и братом.