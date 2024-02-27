«Я пыталась завязать, но не получается»: Агата Муцениеце рассказала о своей слабости

Актриса Агата Муцениеце призналась в личном блоге, что у нее есть слабость. По словам знаменитости, она не может отказаться от сладкого. Об этом пишет Вокруг ТВ.

© Passion.ru

В начале февраля на канале «Пятница!» стартовало новое реалити-шоу «Большие девочки» от создателей «Пацанок», в котором участницы сбрасывают лишний вес. Агата Муцениеце рассказала, что следит за испытаниями и достижениями героинь шоу.

В личном блоге актриса опубликовала видео, на котором она вместе с сыном проводит вечер за просмотром шоу «Большие девочки» и ест шоколадные батончики. По признанию Агаты Муцениеце, она не может отказаться от сладкого.

«Я пыталась завязать со сладким, но у меня пока не получается. Что делать — непонятно», — поделилась знаменитость.

Также актриса пошутила, что через год придет на пробы в шоу «Большие девочки», если поправится, но отметила, что постарается этого не допустить.

Напомним, Агата Муцениеце тщательно следит за фигурой. Звезда активно занимается спортом, отдавая предпочтение физическим нагрузками и бегу. Кроме того, актриса старается следить за питанием. Она призналась, что важную роль в достижении идеальной формы сыграли самооценка и любовь к себе.