Дочь Алена Делона объяснила, зачем актеру 70 единиц оружия и три тысячи патронов в доме

Дочь актера Алена Делона Анушка объяснила большое количество оружия в доме отца. Напомним, у актера изъяли более 70 единиц оружия и три тысячи патронов.

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Комментарий родственницы приводит Le Parisien.

«Для моего отца это почти образ жизни, это его страсть», - сообщила Анушка и отметила, что ей было «сложно найти свое место в таком мире», как и другим детям актера.

В конце января сообщалось, что 88-летнего Делона ограничили в дееспособности. Он был лишен права распоряжаться имуществом самостоятельно. Для этого должны назначить представителя.

Известно, что Делон не прошел ни одного когнитивного теста с 2019 по 2022 годы. Актер перенес инсульт и страдает болезнью Альцгеймера.