Скрывавшийся от властей киноактер-наркоман Бадди Дьюресс умер в 37 лет

На 38-м году жизни умер американский актер кино и ТВ Бадди Дьюресс, персона, отрастившая себе длинный криминальный хвост.

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Дьюресс родился в Квинсе, Нью-Йорк, в 1985-м. Снимался с 2014-го. В списке - полтора десятка проектов: "Хорошее время", "Бог знает что", "Остерегайся псов", "Великие мрачные дни", "Приватный чат". Регулярно появлялся у дуэта независимых режиссеров братьев Сэфди в фильмах.

О кончине артиста сообщил в соцсети также работавший с ним режиссер, его друг Джей Каралес. Назвав покойного "абсолютным сокровищем" и "одним из самых занятных людей", которые ему когда-либо попадались.