Актер Антон Богданов рассказал о «снобизме и больших деньгах» Павла Деревянко. Об этом сообщает издание aif.ru.

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Антон Богданов стал известен благодаря таким проектам, как «Реальные пацаны», «Огонь», «Т-34» и «Елки». На сегодняшний день он снимается в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл». Его коллегой по съемочной площадке стал Павел Деревянко. В беседе с журналистами Антон рассказал о работе с Павлом.

Как выяснилось, актеры были давно знакомы. Вот почему они обрадовались, узнав о том, что их обоих утвердили в проект. В сериале Павел сыграл «собирательный образ московского артиста». Для героя Деревянко характерны «снобизм столичного жителя с большими деньгами». Примечательно, что актер снимается в проекте под своим именем.

«Не вижу опасности в том, что твой персонаж — твой полный тезка. Он играет актера Павла Деревянко. Он старался предстать таким, каким его хотели бы видеть по ТВ. В жизни Паша очень скромный, веселый, добродушный», — резюмировал актер.