Пересадка почки, восемь расставаний с Бибером и травля: как живет Селена Гомес

Несколько престижных музыкальных премий, десяток ролей в кино, собственный бренд косметики —к 31 году Селена достигла всего, о чем можно мечтать. А еще стала объектом постоянной травли, потеряла подругу и пережила тяжелую болезнь.

© Кадр из сериала "Волшебники из Вэйверли плейс"

Девочка из детских шоу

Уже в 10 лет милашка с очаровательными ямочками появилась в сериале на канале Disney и тут же стала всеобщей любимицей. Она быстро покорила зрителей и, в отличие от коллег, была совершенно беспроблемной актрисой: никаких скандалов, никаких зависимостей. Селена просто работала, завоевывала все новых поклонников и становилась все богаче и популярнее.

Когда пришло время отказаться от образа милой девочки, Гомес сыграла в авантюрной комедии «Отвязные каникулы» и показала, что она может быть сексуальной, женственной, при этом совсем не вульгарной.

Любовь или зависимость?

А еще в жизни Селены появился парень, который совершенно завладел ее сердцем. В 2010 году продюсеры попросили ее почаще общаться с начинающим певцом Джастином Бибером. Ему было 16, ей 17. Отличный пиар-ход подогрел интерес к артистам, а они становились все ближе и вскоре начали называть друг друга «близкими людьми».

Репортеры ждали, когда же молодые звезды объявят себя парой, но прошло больше полутора лет, прежде чем папарацци смогли заснять, как Селена и Джастин целуются на отдыхе. Скрывать стало бессмысленно: артисты признались, что встречаются.

Но уже через год Гомес заявила о расставании с Джастином. Кто-то подозревал, что Бибер не отличается верностью, другие уверяли, что Селена просто не выдерживает постоянного внимания репортеров. Разрыв стал травмой для обоих: они посвящали друг другу песни, постили старые фото. Расставание продлилось год, после чего Биберу удалось вернуть возлюбленную.

Правда, ненадолго. В его жизни появились подруги — Кендалл Дженнер и Хейли Болдуин. Селене это общение очень не нравилось: приятельницы бойфренда постоянно подшучивали над ней, звонили ему ночами и оказывались рядом, куда бы Джастин не шел. Гомес снова разорвала отношения.

В следующие 6 лет Бибер и Селена сходились и расходились, Гомес помогала парню справиться с зависимостью, он посвящал ей песни и делал тату в ее честь. Во время разрывов оба погружались в тяжелую депрессию, их близкие признавались: вдали друг от друга звездам тяжело находиться.

Оба пытались начать новые отношения, Селена даже ответила согласием на предложение руки и сердца от The Weekend, Джастин проводил все больше времени с Хейли. Но в 2018 году он снова сошлись. Казалось, в этот раз навсегда.

Селена называла парня «любовь всей жизни», светилась от счастья, пока на горизонте снова не появилась Хейли, а вместе с ней вранье, тусовки, ссоры… Устав от проблем, измучившись от преследования папарацци, Гомес нашла в себе силы навсегда уйти от Джастина.

По слухам, они продолжали любить друг друга. А в день свадьбы с Хейли Бибер за час до церемонии 17 раз позвонил Селене и отправил отчаянное сообщение:

«Если ты ответишь, я уйду отсюда прямо сейчас!»

Селена не ответила.

Жизнь без почки

В 2014 году Селена начала чувствовать себя плохо: ее мучила одышка, постоянные высыпания на коже, боли в суставах. Врачи поставили звезде неутешительный диагноз — красная волчанка. При этом недуге иммунные клетки атакуют организм, выводя органы из строя. Так, Селене потребовалась пересадка почки. А затем еще пара серьезных операций.

Из-за постоянных курсов гормонов Гомес начала страдать от депрессии, набрала вес. До сих пор ей приходится принимать множество препаратов, проводить недели в больнице, а еще терпеть постоянную травлю.

«Разжирела!»

Лекарство, которое Селене нужно принимать всю жизнь, сильно влияет на ее внешний вид. Звезда быстро поправляется и отекает. Из-за этого девушка столкнулась с настоящим буллингом. Хейтеры пишут ей ежедневно, заявляя, что Селене стоит закрыться дома и больше не появляться на публике, ее называют уродливой, сравнивают с тоненькой женой Джастина.

«Я впервые столкнулась с бодишеймингом после того, как мой вес стал колебаться. Люди начали нападать на меня по поводу этого. Я не хотела жить», — призналась звезда.

Гомес рассказала, что очень переживала из-за насмешек и критики в этот сложный период своей жизни. Она смогла вынести из этого печальный опыт: не стоит делиться в соцсетях всем подряд.