«Я понял, что не смогу здесь жить». Где сейчас актер Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов полюбился российским зрителям благодаря харизматичным ролям в кино. Какие картины с его участием выйдут в ближайшее время, что известно о личной жизни артиста, почему он плакал на интервью у Игоря Верника?

Что сказал Бурунов о России

Недавно актер встретился со студентами РТУ МИРЭА. Один из участников диалога спросил артиста, как Бурунов «ощущает душой и сердцем» свою страну. Звезда российских сериалов ответил, что не может жить без Родины и во время гастролей его душит тоска и ностальгия.

«Я без России не могу. Я не смогу, потому что здесь все, здесь люди. Когда был во Франции и вел „Форт-Боярд“ в 2021 году, <...> нас поселили в 500 километрах от Парижа на острове. <...> Меня стала так душить ностальгия. Я очень хотел борща и в баню. Невероятная тоска. Я понял, что не смогу здесь жить», — ответил актер.

Бурунов признался, что «не может без России, без людей, без красоты и чего-то родного». По его словам, за рубежом ему было очень тяжело, поэтому, когда артист прилетел домой, он был счастлив.

«У каждого из нас есть воспоминания, ощущения, места, люди, которые у тебя вот здесь, [в сердце], есть и без которых ты не можешь [жить]. У меня тоже есть, Я без этого не смогу. И это всё находится здесь. Я не смогу без этого, я умру», — признался актер.

Как Бурунов стал всенародным любимцем

В интервью с Вадимом и Игорем Верниками Бурунов рассказал, что долгое время не получал серьезных ролей, из-за чего сильно переживал. В период учебы в академическом театре актер играл, по его собственному признанию, «стражников, грибы, гуляющих в парке».

Самая продолжительная роль Бурунова в то время длилась около 10 минут. Он предстал на сцене в образе бойфренда сестры Малыша Пелли в спектакле «Малыш и Карлсон».

В какой-то момент актер признался, что больше не мог так продолжать работать и ушел в озвучивание. В русском дубляже голосом Бурунова, например, говорит Леонардо Ди Каприо.

Настоящая слава пришла к актеру после сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Полицейский с Рублевки». Зрители полюбили артиста за эмоциональность и харизматичность, хотя в жизни Бурунов совсем не похож на своих героев.

«Я был абсолютный интроверт. До сих пор мой директор удивляется — как такой человек выбрал самую публичную профессию? Есть такое мнение: почему вы пошли в артисты — чтобы меня любили», — пояснил в интервью Верникам звезда российского кино.

Тогда же артист откровенно признался, что в детстве ему не хватило родительской любви, которая дает чувство уверенности. Верник отметил, что актер благодаря профессии взял реванш и смог получить признание всей страны. Слова Игоря растрогали актера до слез.

Что известно о личной жизни Бурунова

Артист признавался, что не ощущает себя звездой, «а, наверное, надо было бы уже». Тем не менее Бурунов боится заболеть и стать невостребованным, как это было в 2000-х.

Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. О своих романтических отношениях он не распространяется. По мнению актера, причиной отсутствия жены стала загруженность на съемках, ведь иногда артист не появлялся дома по полгода. Бурунов признался, что думает о детях, но «те, от кого хотел, разлюбили».

«Рано или поздно, конечно, нужно, чтобы дома кто-то ждал и чтобы кому-то можно было выговариваться, иначе можно сойти с ума. Мне, с моими мозгами и рефлексией, нужно выговариваться», — подчеркивал Сергей в интервью ОК!

Какое-то время Бурунов страдал из-за клинической депрессии. В интервью Надежде Стрелец он признался, что принимал антидепрессанты во время пандемии.