Актер Антон Богданов: Деревянко придал снобизма самому себе в новом фильме

«Паша старался создать некий собирательный образ московского артиста и предстать таким, каким его хотели бы видеть или видят по телевидению. Хотя в жизни он очень скромный, веселый, добродушный. Но здесь у него есть немного снобизма столичного жителя с большими деньгами», — уточнил Богданов.

Он напомнил, что в новой комедии Деревянко играет самого себя. Богданов, который играл в «Реальных пацанах» персонажа со своим именем, не видит ничего плохого в том, что герой актера — его тезка. По словам артиста, профессионалы в любом случае отыгрывают определенный образ, даже если перевоплощаются в похожих на себя персонажей.