Звезда «Реальных пацанов» высказался о судьбе российского кино

Это очень где-то хорошо, кажется, но, с другой стороны, это как вам подтвердит любой спортсмен, когда ты не выступаешь на международных соревнованиях, ты теряешь эту международную уверенность. И когда у нас нет прямой сильной конкуренции, то этот большой конвейер кинопроизводства может начать терять в качестве, — пояснил Богданов.