Взлеты и падения Татьяны Васильевой: как сложилась судьба актрисы

28 февраля 2024 года Татьяна Васильева отметила 77-летие. Почти всю свою жизнь она посвятила творчеству, и, несмотря на возраст, актриса продолжает выходить на сцену. Впервые о Васильевой узнали в 70-е годы. Знаменитость смело заявила о себе, появившись одновременно на театральных подмостках и экранах ТВ. Не обладая модельной внешностью, Татьяна выработала узнаваемую манеру игры. Эффектная, дерзкая, местами откровенная Васильева покорила публику харизмой и умением передавать любой образ. Ее карьера развивалась стремительно, и уже 1992 году Васильевой присвоили звание народной артистки РФ. В 2013 году она удостоилась ордена Почета.

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В день рождения актрисы сайт «Страсти» напомнил о творческих победах и личных драмах Васильевой, а также обсудил ее успех с психологом и кинокритиком.

Татьяна Васильева: творческий путь в театре и кино

Татьяна Васильева родилась в Ленинграде в 1947 году в семье, далекой от творчества. Ее отец был слесарем, мать — экономистом. Будучи ребенком, Татьяна мечтала о сцене. Она посещала театральный и литературный кружки, уделяя мало времени урокам. После школьного выпускного Васильева отправилась в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. Родители актрисы ничего не знали о ее планах. Они думали, что дочь уехала на экскурсию.

В 1969 году она окончила актерский факультет и дебютировала в Театре Сатиры. Тогда Татьяна примерила образ клоуна Буки в спектакле «Пеппи Длинный Чулок». За время работы в Театре Сатиры Васильева приняла участие во многих постановках. Речь идет про «Обыкновенное чудо» по Евгению Шварцу, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Ревизора» Николая Гоголя и «Самоубийцу» Николая Эрдмана.

В 1983-1992 годах Васильева была актрисой Театра имени Маяковского. С 1996 по 2023 года актриса служила в Театре «Школа современной пьесы». Осенью 2023 года она перешла в Ленком, в котором заменила умершую Инну Чурикову.

Помимо театральной деятельности, артистка развивалась в кино. В 1971 году Васильева дебютировала в детском фильме «Всмотритесь в это лицо». Актрисе потребовалось 7 лет для того, чтобы получить главную роль. В 1978 году настал ее звездный час благодаря комедии «Дуэнья». После этого карьера Татьяны пошла в гору. Она сыграла яркие образы в кинокартинах «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть», «Кофе с лимоном», «Звезда эпохи» и т.д. Всего в ее фильмографии насчитывается более 130 проектов. За многие из них она была награждена кинопремиями.

Феномен успеха Татьяны Васильевой: мнение психолога

Психолог Инна Мирная отметила, что Васильева — обладательница истерического типа личности. А это значит, что она отличается высокой эмоциональностью, театральностью в поведении и стремлением к накалу страстей в личных отношениях. Глубокая вовлеченность – это ее постоянная потребность и в профессии, и в жизни.

«Все эти качества как раз и являются тем, что делает Васильеву притягательной для режиссеров и поклонников. Актриса обладает харизмой, умеет создавать цепляющие образы и заставляет реагировать на ее игру. Много лет она упорно трудится и стремится к высокому качеству своей работы», — сообщила психолог сайту «Страсти».

Кроме того, актриса не раз говорила о том, что получала роли благодаря связям с режиссерами. Как правило, такое скрывают, но Васильева открыто об этом говорит. Такая прямота и искренность подкупают зрителей.

«Но эти же черты становятся проблемой в отношениях с окружающими людьми. Демонстрация собственной точки зрения, импульсивность, изменчивость настроения и резкость создают сложности для общения с народной артисткой», — резюмировала психолог.

Tsvetkova Ekaterina \ East News

2 брака и громкие романы Татьяны Васильевой

Первым мужем Татьяны стал Анатолий Васильев, с которым она познакомилась в начале карьеры. По воспоминаниям актрисы, Анатолий покорил ее интеллектом и умением красиво ухаживать. В 1973 году актеры сыграли свадьбу, и Татьяна взяла фамилию мужа. Однако их брак не был счастливым.

Сначала Васильева закрутила роман с Валентином Плучеком. Затем, во время репетиции спектакля «Обыкновенное чудо», она влюбилась в Михаила Державина. Васильев знал об интрижках жены, но не стал разбираться с конкурентами по-мужски. Спустя время Анатолий объяснил это отсутствием сильных чувств к супруге.

В архивных интервью Васильева рассказывала, что в первом браке все домашние обязанности легли на нее. По словам Татьяны, пока она усердно работала, муж лежал на диване.

Брак Татьяны и Анатолия не спасло даже рождение сына Филиппа. В 1983 году актеры развелись, а Татьяна начала отношения с Григорием Мартиросяном, который впоследствии стал ее вторым мужем.

Татьяна и Григорий были партнерами по спектаклю «Гнездо глухаря». Появление Мартиросяна в Театре Сатиры произвело на нее сильное впечатление. Он был молод, красив. Своей харизмой Григорий влюбил в себя многих актрис, в том числе и Васильеву.

Их отношения развивались ярко и стремительно. Спустя несколько месяцев после развода Татьяна вновь вышла замуж. Сперва их брак казался счастливым. Однако, будучи беременной, Васильева узнала о неверности Мартиросяна. Ей позвонила незнакомка и подробно рассказала об изменах Григория.

Кроме того, в их отношениях было и насилие. Актер ревновал супругу и поднимал на нее руку. Как выяснилось, у Григория был весомый повод для ревности. Татьяна не скрывала, что во время брака была увлечена женатым бизнесменом Арифом Алекперовым. По словам актрисы, бизнесмен был щедр на подарки и красиво ухаживал. Спустя годы Васильева заявила, что жалеет о несостоявшемся браке с Алекперовым.

Несмотря на общую дочь Елизавету, Татьяна и Григорий не сумели спасти брак: актер начал избивать не только жену, но и ее сына. В 1995 году Васильева и Мартиросян со скандалом развелись.

«Я выгнала мужа. Сначала он бил меня, потом добрался до сына. Я прекрасно понимала, что мужчина не может любить чужого ребенка. Я согласна с тем, что с мальчиками нужно быть построже, но не чужому отцу», — цитирует StarHit архивное интервью знаменитости.

После развода в судьбе Татьяны было множество ярких романов. В их число входят отношения с Никасом Сафроновым. Однако их интрижка, возникшая в конце 90-х, не привела ни к чему серьезному. Актриса отмечала, что художник был инфантильным и наивным. Кроме того, у нее возникали сомнения в искренности его чувств.

Васильева так и не смогла обрести женское счастье. На данный момент она живет одна и отдает всю себя творчеству.

«Вообще не представляю своей жизни с мужем. Не дай Боже!» — писала актриса в личном блоге.

Скандал в семье Татьяны Васильевой

Проблемы во взаимоотношениях у Васильевой возникали не только с экс-супругами, но и, например, с невесткой. Известно, что у актрисы есть двое взрослых детей - Филипп (от брака с актером Анатолием Васильевым) и Елизавета (от брака с артистом Георгием Мартиросяном). На протяжении долгого времени знаменитости не удавалось наладить отношения с Анастасией Бегуновой, бывшей женой своего единственного наследника.

Конфликт произошел после того, как актриса лишила внуков части трехкомнатной московской квартиры. В ответ невестка запретила ей встречаться с внуками. А через некоторое время Анастасия и вовсе увезла сыновей с собой в Германию, расставшись с сыном Васильевой. Позднее девушка требовала купить ей и детям квартиру в столице, поскольку у нее не было своего жилья, признавалась артистка в программе «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым.

В итоге артистка вместо публичного выяснения отношений и судов с родней решила купить внукам по квартире. За две жилплощади в центре города она отдала порядка 30 млн рублей. По словам актрисы, она приняла верное решение, поскольку теперь может в любое время видеться с любимыми мальчиками.

Татьяна Васильева сегодня: проекты и сериалы с участием актрисы

Сейчас 76-летняя актриса продолжает активно работать. Причиной ярого трудоголизма звезды служит необходимость содержать своих давно выросших детей, создавших собственные семьи.

«Я не полностью содержу, сейчас уже не так, как раньше. Детей много, внуков много, им никто не поможет! У них нет денег. Дети что-то пробуют, но не все получается, не все так просто. Я это делаю, потому что я не могу этого не делать», — признавалась Васильева в шоу «Звезды сошлись».

Тем не менее за минувший год с участием актрисы вышел лишь один кинопроект. В сериале «Загадай любовь» режиссера Ольги Акатьевой актриса исполнила роль директора Риммы Калистратовой.

Некогда востребованная артистка в настоящий момент не может похвастаться большим количеством работы в кино и театре, вследствие чего вынуждена ради сохранения медийности посещать различные ток-шоу. Упоминания актрисы в СМИ в последнее время и вовсе стали связаны лишь со скандалами прошлых лет, а также регулярными проблемами звезды со здоровьем.

Tsvetkova Ekaterina \ East News

Что происходит с карьерой Васильевой: мнение кинокритика и режиссера

Кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова считает, что у Васильевой давно не было ярких ролей. Актриса перестала сниматься в кино и сосредоточилась на посещении ток-шоу. Это, по мнению кинокритика, главная причина творческих неудач Васильевой.

«Татьяна Васильева в последние годы увлеклась тем, что делает тайное явным. Множество скандальных заявлений актрисы о подробностях своей и чужой личной жизни, нападки на людей поддерживают ее высокий индекс цитируемости, но бросают тень на любимую многими актрису и не способствуют появлению новых ролей. Обидно видеть, как умная и тонкая актриса, которой одинаково подвластно комическое и трагедийное, разменивается на жанр «полусветской хроники»», — сообщила кинокритик изданию «Страсти».

Эмилия считает, что в фильмографии Васильевой должны быть такие проекты, как «Увидеть Париж и умереть». За эту работу Татьяна получила «Нику» и утвердила за собой статус разноплановой актрисы.

«Она может быть и грустной клоунессой, и сумасбродной лицедейкой, причем эти переходы могут совершаться ею по щелчку пальцев», — считает кинокритик.

По словам Эмилии, в театральной летописи Васильевой сочетаются «высокое» и «низкое». Она отметила, что, несмотря на возраст, знаменитость по-прежнему способна на актерские откровения. Вот почему ей хотелось бы видеть Васильеву не на ток-шоу, а на театральной сцене.

«Очень хочется, чтобы флер эпатажности и хайпа не затмевал вереницу поистине талантливых работ, а ее фильмография и кинолетопись не превращались в «Суп из канарейки» (антреприза с участием Васильевой), а восходила к «Сладкоголосой птице юности»», — высказалась Эмилия.

Такого же мнения придерживается азербайджанский режиссер Тарлан Расулов. Деятель кино отметил, что Васильева демонстрирует «жажду жить, играть и мелькать». Вот почему он не исключает, что актриса еще не раз о себе заявит.

«Думаю, что Татьяна Васильева в какой-то момент решится на откровенный моноспектакль, основанный на своих переживаниях и воспоминаниях. Нашлись бы достойный драматург и режиссер. Оголять душу, а не тело, – это то, чего не боится актриса», — резюмировал Тарлан.

Как Татьяна Васильева меняла свою внешность: мнение хирурга

Несмотря на отсутствие ярких ролей, Татьяна Васильева по-прежнему следит за собой и старается выглядеть эффектно. По мнению пластического хирурга Александра Вдовина, 76-летняя артистка является обладательницей необычной внешности, которая подкрепляется харизмой и умением делать акцент на своих достоинствах. Специалист подчеркнул, что звезда делает все возможное для сохранения молодости.

«Внешность Васильевой — довольно своеобразная. Ее нельзя назвать красавицей в стандартном понимании, однако благодаря харизме и умению сделать акцент на своих достоинствах она выглядит намного ярче и привлекательнее многих классических красоток. Конечно, видно, что актриса прибегала к услугам пластических хирургов, и не один раз», — поделился медик.

Вдовин отметил, что артистка, вероятнее всего, прибегала к круговой подтяжке, блефаропластике, ринопластике, а также уколам ботокса. Вдобавок, по его словам, Васильева периодически проходит биоревитализацию и поддерживает объем губ с помощью контурной пластики гиалуроновым филлером.

«Также явно был нитевой лифтинг, возможно, нитями из полимолочной кислоты, которые не только обеспечивают мощный лифтинг, но и улучшают качество кожи, поскольку позволяют выработать разные типы коллагена в подкожном покрове и нативную гиалуроновоую кислоту», — уточнил врач.

Пластический хирург добавил, что внешность актрисы не вызывает поводов для критики и советов.