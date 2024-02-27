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Актриса Бледанс заявила, что вдовец Гурченко подарил ей вещи певицы

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс похвасталась, что вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин подарил ей несколько вещей из гардероба певицы. Об этом пишет mk.ru.

Актриса Бледанс заявила, что вдовец Гурченко подарил ей вещи певицы
© Газета.Ru

«Я стала обладательницей двух нарядов из гардероба Людмилы Марковны, и они теперь – мои талисманы! Золотой костюм ездит с нами на гастроли спектакля «Любовь и голуби», в котором я играю роль Раисы Захаровны, и стоит на сцене на манекене. А в жакете из гобелена я выступаю на своих сольных концертах», — подчеркнула Бледанс.

При этом артистка призналась, что личность Людмилы Гурченко сильно вдохновляла ее и во многом повлияла на выбор творческого пути. Бледанс считает певицу эталоном актрисы и настоящей женщины. По словам телеведущей, теперь она хочет реализовать свой творческий потенциал на сцене так же, как в свое время это делала Гурченко.

У Бледанс двое детей. Своего первенца она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Телеведущая признавалась, что давно мечтает о внуках, но сын пока не задумывается о семье.

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