Дэйв Батиста хотел бы сыграть злодея в супергеройском фильме Marvel или DC

Я люблю вселенную — вселенную супергероев, я люблю её. Я — фанат. Так что я отвечу на звонок от Marvel или DC, если они позвонят. И если роль мне понравится, то я соглашусь. Мне просто хотелось бы сыграть большую роль, другую роль. Возможно, более глубокую роль, чем Дракс. Мне бы очень хотелось сыграть ультимативного злодея во вселенной супергероев. Но моё путешествие с Драксом завершено.