Крис Пратт показал свою милую коллекцию чехлов для клюшек в виде мультяшных героев

Не зря говорят о том, что чем суровее мужчина, тем милее его хобби. Эту теорию доказал звезда «Стражей галактики» Крис Пратт, опубликовав в социальных сетях фотографию своей забавной коллекции чехлов для клюшек для гольфа в виде своих экранных персонажей.

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Совсем скоро в прокат выходит новый мультфильм о рыжем коте Гарфилде, который каждому из нас знаком с детства. Именно Пратту посчастливилось озвучивать усатого, поэтому он с особым нетерпением ждёт премьеру. В честь этого события актёр уже заказал новый чехол для своей коллекции в виде мордашки кота.

Уже несколько лет Крис коллекционирует чехлы для клюшек в виде персонажей, которых он играл или озвучивал. Так, у него уже есть экземпляры с Марио, Эмметом Бриковски из вселенной Lego, Звёздным лордом и даже с тем самым человечком с пачки чипсов Pringles. Последний, кстати, в этом году был талисманом Супербоула.