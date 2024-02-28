Зендея появилась в смелом платье с вырезами на премьере «Дюны: Часть вторая» в Нью-Йорке

Зендея осмелилась обнажиться в платье с необычными вырезами, пройдя по красной дорожке в Нью-Йорке вчера вечером. Звезда сделала всё возможное для продвижения своей последней премьеры «Дюна: Часть вторая». Актриса выбрала образ прямо с подиума сезона весна-лето 2024, облачившись в белое платье от Stéphane Rolland Couture с длинными рукавами и золотыми акцентными деталями на подоле.

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Оно имело длинный вырез от линии бюста до пупка, а также вырез в обоих направлениях до линии бедер. Зендея, которая работала над образом вместе со своим давним стилистом Лоу Роучем, дополнила его не менее смелыми украшениями от Bulgari, надев сверкающие бриллиантовые серьги и массивные кольца с бриллиантами почти на каждый палец. Актриса уложила волосы в объёмные локоны и сделала золотой макияж с глянцевыми нюдовыми губами, металлическими тенями для век и футуристическим золотым маникюром.

Её коллеги по фильму, похоже, тоже намеренно придерживались чёрно-золотой гаммы, за исключением Флоренс Пью, которая была одета в серебро. Аня Тейлор-Джой, Сухейла Якуб, Ребекка Фергюсон и Леа Сейду были одеты в сверкающие золотые или строгие чёрные образы.

Аня Тейлор-Джой, Сухейла Якуб, Зендая, Тимоти Шаламе, Дени Вильнев, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Флоренс Пью и Леа Сейду на нью-йоркской премьере фильма «Дюна: Часть вторая», 2024