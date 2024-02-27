Аню Тейлор-Джой осудили за пропаганду худобы
Поклонники считают, что Аня Тейлор-Джой пропагандирует голодание, демонстрируя свою осиную талию в корсете. Звезда поделилась закулисными фотографиями с примерки Maison Margiela перед премьерой фильма «Дюна: Часть вторая» и приложила чёрно-белый снимок, на котором видно, какой стройной она стала.
Подписчики Тейлор-Джой разделились во мнениях: одни осудили её за популяризацию расстройств пищевого поведения, а другие защитили её стройную фигуру. Некоторые фолловеры уверены, что 27-летней Тейлор-Джой не стоит размещать подобные фотографии, потому что люди будут вдохновляться на нездоровое поведение. А кто-то осудил негативных комментаторов за то, что они не позволяют актрисе просто быть самой собой.
«Все хотят больше свободы для женщин и расширения их прав и возможностей, а когда она одевается так, как хочет, все женщины вдруг оказываются против неё. Лицемерие», — пишет один из фанатов.
Аня Тейлор-Джой, Сухейла Якуб, Зендая, Тимоти Шаламе, Дени Вильнев, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Флоренс Пью и Леа Сейду на нью-йоркской премьере фильма «Дюна: Часть вторая», 2024
Последний образ на звёздном мероприятии в Нью-Йорке был украшен сверкающей золотой парчой, которая скрывалась под чёрным структурированным платьем. И это тоже выглядело очень эффектно!