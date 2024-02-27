Аню Тейлор-Джой осудили за пропаганду худобы

Поклонники считают, что Аня Тейлор-Джой пропагандирует голодание, демонстрируя свою осиную талию в корсете. Звезда поделилась закулисными фотографиями с примерки Maison Margiela перед премьерой фильма «Дюна: Часть вторая» и приложила чёрно-белый снимок, на котором видно, какой стройной она стала.

Подписчики Тейлор-Джой разделились во мнениях: одни осудили её за популяризацию расстройств пищевого поведения, а другие защитили её стройную фигуру. Некоторые фолловеры уверены, что 27-летней Тейлор-Джой не стоит размещать подобные фотографии, потому что люди будут вдохновляться на нездоровое поведение. А кто-то осудил негативных комментаторов за то, что они не позволяют актрисе просто быть самой собой.