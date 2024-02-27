Актриса Мария Шумакова продемонстрировала округлившийся живот

«33 неделя, уверенными шагами вес перевалил за 80 кг (беременела 70+). Кайфую от своей пышной спинки, „апельсиновых“ ножек. Короче, я прям круассанчик. И вот беременность мне еще раз показала, что я в любом весе (когда дружу с собой) кайфую от своего тела», — подписала пост Шумакова.