Звезда «Ричера» Алан Ритчсон мог сыграть Тора в фильмах Marvel

Звезда сериала «Ричер» Алан Ритчсон рассказал в свежем интервью, что пробовался на роль Тора для киновселенной Marvel. Актёр проходит прослушивание в 2011 году.

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По его словам, тогда он не воспринял работу всерьёз. Более того, Ритчсон был уверен, что ему точно дадут роль, поскольку внешне он подходил для персонажа, хоть и не очень хорошо его играл. Актёр ошибся.

Тогда я не воспринял это всерьёз. Я подумал: «Они отдадут мне роль, если я буду просто похож на этого парня». Никого на самом деле не волнует актёрская игра.