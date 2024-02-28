Страшное горе случилось в семье звезды фильмов «Форрест Гамп» и «Зеленая миля» Гэри Синиза — 5 января не стало его сына Мака.

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Как пишет People, парень умер от рака — у него была хардома. Эта опухоль локализуется чаще всего в крестцово-копчиковом сегменте позвоночника или же в затылочно-базилярной области черепа.

О ней Мак узнал пять с половиной лет назад. И сразу, как отмечается, стал бороться за свою жизнь.

Синиз буквально раздавлен потерей сына. Для него, как для родителя, это невыносимая утрата.