Умер сыгравший в 120 фильмах и сериалах актер Светослав Пеев

27 февраля ушел из жизни Светослав Пеев, актер театра, кино и телевидения и театральный режиссер.

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Об этом сообщил в соцсети Калин Сарменов - директор болгарского Театра сатиры, где работал артист.

"Славчо Пеев умер. Спасибо за всё. Аплодисменты и поклон!" - написал он. Причина смерти "великого болгарского актера" - как подчеркивают СМИ страны, не обозначается.

Пеев родился в 1939 году в Софии. В 1964-м окончил Национальную академию театра и кино (ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов"). В сатирическом театре работал с 1967-го, в том числе как режиссер, работал на радио, был директором Центрального студенческого дома культуры и Болгарской академии культуры.

Актерский список Пеева - это семь десятков театральных ролей и более 120 экранных, с момента дебюта в первой половине 1960-х: "Наездник", "Конец каникул", "Отклонение", "Происшествие на тупиковой улице", Иванов в "Опасном полете", "Мужчина в командировке", "Пятерка с "Моби Дика", "Война ежей" - ленты с Пеевым шли в нашем прокате и демонстрировались по советскому ЦТ.