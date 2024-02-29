Умерла звезда «Секса в большом городе» Линда Граватт

Скончалась Линда Граватт, американская актриса театра, кино, сериалов и Бродвея, важное лицо сцены Нью-Йорка.

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Уроженка Гарлема отошла на 77-м году жизни в госпитале в Нью-Джерси, об этом сообщил THR ее сын Дэвид, не назвав причину.

Линда Граватт родилась в 1947-м. Биологический отец - актер, комик и мастер чечетки Джеймс "Пень" Кросс. Сводная сестра - дважды лауреат премии "Эмми" режиссер и продюсер Джун Кросс. Воспитывалась в приемной семье.

Экранный дебют - середина 1980-х: линейка "Закон и порядок", "Секс в большом городе", "Тринити", "Студия 30", "Хорошая жена", "Элементарно" - всего три десятка позиций.

На бродвейскую сцену впервые вышла в четыре года - в оригинальной постановке с Юлом Бриннером "Король и я". Уже с девяти выступала с сольными концертами в "Карнеги-холле".