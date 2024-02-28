Секрет 12-летнего брака Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли

«Я привыкла напряжённо работать и делать это, делать, делать, не останавливаясь, - вспомнила Лайвли. – Особенно во время шестилетних съёмок «Сплетницы», когда мы снимали иногда по три серии за раз. И нужно было усердно поработать над этим (созданием баланса), но мы не были к этому готовы. Это как заниматься финансовым планированием и чем-то подобным, это требует определённого, оптимального подхода».