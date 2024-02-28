Секрет 12-летнего брака Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли
Пара радует поклонников не только эффектными выходами на красных дорожках, но и остроумными шутками в соцсетях.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – одна из самых популярных голливудских пар. От их появлений на красных дорожках до обмена милыми «любезностями» в соцсетях, они никогда не разочаровывают публику и прессу.
Пара, воспитывающая четырёх дочерей, встретилась в 2011-м и поженилась в 2012-м году. Несмотря на плотные рабочие графики ведущих актёров, они неплохо научились взаимодействовать и управлять жизнью большого семейства. По словам Блейк Лайвли, а всё потому, что они следуют «золотому» правилу взаимоотношений, о котором договорились в начале романа.
«Когда я и Райан встретились, мы поставили себе за правило никогда не работать в одно и то же время, чтобы мы могли ставить во главу угла свою личную жизнь», - пояснила актриса.
Однако, для суперзанятой пары следовать «золотому» правилу не так-то просто, как может показаться на первый взгляд, особенно, когда они только начали встречаться.
«Я привыкла напряжённо работать и делать это, делать, делать, не останавливаясь, - вспомнила Лайвли. – Особенно во время шестилетних съёмок «Сплетницы», когда мы снимали иногда по три серии за раз. И нужно было усердно поработать над этим (созданием баланса), но мы не были к этому готовы. Это как заниматься финансовым планированием и чем-то подобным, это требует определённого, оптимального подхода».
В 2020-м в беседе с Access Hollywood Райан Рейнольдс также рассказал о «правиле», которого они придерживаются с женой и которое позволяет им сохранять брак.
«Мы не расстаёмся, - объяснил он изданию. - Например, я снимаюсь в фильмах, жена снимается в фильмах, мы путешествуем. И просто всегда находимся вместе. Думаю, это лучшая часть брака, что мы не проводим много времени врозь. Я практически всегда со своими девчонками», - отметил актёр.